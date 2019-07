Levez votre verre en cette Journée nationale du mojito!

Rafraîchissant à souhait, le mojito est le drink estival par excellence. En plus de voir du vert dans votre verre – tsé, à cause des feuilles de menthe et de la tranche de lime – le mojito donne parfois l’impression d’être aussi désaltérant qu’une pelouse fraîchement arrosée par une averse passagère, lors d’un jour de canicule! Ne manque plus que l’arc-en-ciel pour être au paradis… Eh bien, sachez qu’en ce 11 juillet, on célèbre la Journée nationale du mojito!

Selon certaines sources, le mojito serait le cocktail le plus populaire au monde. C’est quand même facile à croire, car sa recette n’est pas trop complexe : rhum blanc, soda club, feuilles de menthe fraîche, tranches de lime, 2 cuillères à thé de sucre, quelques glaçons et le tour est joué. Disons que même si vous en avez plein les bras car vous recevez à la maison, vous pouvez satisfaire la soif alcoolisée de vos invités en deux temps trois mouvements, en leur concoctant un mojito! Cependant, on s’entend que le réussir est un art qui se perfectionne, alors n’ayez pas peur d’adopter le mojito aujourd’hui et tout le reste de l’été… avec modération, ça va de soi.

Il était une fois le mojito…

Vous savez probablement déjà que c’est de Cuba que nous provient cette petite merveille alcoolisée, mais saviez-vous que sa découverte remonte à un nombre incroyable d’années? En effet, à l’origine le mojito s’appelait « Draque », en l’honneur de Francis Drake, un corsaire anglais surnommé « El Draque » (le Dragon) qui avait un repaire sur une île de Cuba. Durant son séjour en sol cubain, quelque part vers la fin des années 1570, « El Draque » aimait siroter des feuilles de menthe et des tranches de citron vert (communément appelée la lime, de nos jours), trempées dans un genre de précurseur non raffiné du rhum.

On doit ensuite se transporter dans les années 1940 pour voir la recette du traditionnel Draque être réinventée pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui et prendre le nom de mojito.

Trois faits intéressants sur le mojito

Apparemment, selon le moteur de recherche Google, l’endroit au monde où le mot « mojito » génère le plus de clics est la Pologne. Si vous vous sentez wild, des experts vous suggèrent de remplacer le sucre par du miel et le soda club par du ginger ale. Ils vous promettent rien de moins qu’un party dans votre bouche… ou presque! Il est fortement recommandé de concocter vos cubes de glace à mojito avec de l’eau, du sucre et du jus de lime. Ainsi, par une journée de canicule, votre mojito ne perdra pas trop de son savoureux goût en raison de ses glaces qui fondent trop vite dans votre verre.

Bonne Journée du mojito!

(sources : mentalfloss.com, nationaldaycalendar.com, saq.com et lecocktaildemrmoustache.com)