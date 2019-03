Ah elles grandissent vite ces petites bêtes-là! Mais votre amour pour votre chien, lui, reste de la même proportion (parfois démesurée, selon vos proches qui aiment vous taquiner!) tout au long de sa vie. Vous cherchiez une raison de plus pour démontrer votre adoration envers votre toutou? Saviez-vous que le 23 mars est la Journée nationale des chiots? Le moment est idéal pour câliner votre bébé chien ou pour vous remémorer votre animal à ses premiers mois de vie.

Officiellement célébrée le 23 mars, on dit que quand la Journée nationale des chiots s’inscrit au calendrier durant un week-end – comme c’est le cas cette année – on a le droit de la fêter une journée à l’avance ou durant trois jours, si l’envie nous en prend. Une grande fête pour souligner l’importance des chiens dans notre vie, on aime ça!

Ainsi, si vous êtes la propriétaire d’une mignonne bête à quatre pattes qui aime vous accueillir à la maison en jappant et en frétillant sa queue, joignez-vous sans plus tarder aux célébrations, en cette fin de semaine.

Pour une bonne cause

Initialement, cette journée bien spéciale du calendrier a été créée pour dénoncer les « usines à chiens » et sensibiliser les gens sur l’adoption responsable d’un animal de compagnie. Afin d’éviter d’encourager les personnes qui maltraitent les animaux ou qui leur prodiguent peu de soins, simplement intéressées à les traiter comme de la marchandise pour se remplir les poches, il est important d’effectuer de la recherche et de poser les bonnes questions, lors de l’adoption d’un chien, et ce, peu importe que ce soit un chiot ou un chien âgé de quelques années qui se cherche une nouvelle famille à aimer. Ainsi, les créateurs de la Journée nationale des chiots encouragent les amoureux des animaux à prendre les démarches nécessaires pour devenir propriétaire d’un chien, en se tournant vers des éleveurs locaux et non pas des animaleries. Évidemment, ce n’est pas parce que c’est la journée officielle pour ça qu’il faut prendre cette décision sur un coup de tête! Ça doit quand même faire un bon moment que vous cogitez là-dessus.

Un chiot pour chaque personne!

Votre critère numéro un, pour choisir votre chiot, c’est sa petite binette trop cute qui vous dédie un de ces regards des plus attendrissants? On vous comprend! Par contre, sachez que le comportement d’un chiot est à prendre en considération aussi… Par exemple, un chiot âgé de six à huit semaines qui se dirige vers vous en agitant la queue et qui se laisse facilement prendre, c’est un très bon signe. À l’évidence, ça clique entre vous et il vous fait confiance! Attardez-vous aussi sur la race des chiens, afin de savoir si tel ou tel animal est plutôt de tempérament calme ou agité, en fonction de vos propres traits de personnalité.

Sur ce, aidez votre chiot à passer une superbe Journée nationale des chiots en lui démontrant votre affection, comme vous le faites déjà tous les jours. On ne s’inquiète certainement pas de ce côté!

(sources : daysoftheyear.com et canalvie.com)

