Votre animal de compagnie responsable de votre succès professionnel?

Pitou ou minou occupe une place très importante dans votre vie, aucun doute à ce propos. Ainsi, votre animal de compagnie est probablement au top de la liste de vos priorités, au même titre que l’éclosion de votre vie professionnelle. Mais saviez-vous que les deux sont liés? Effectivement, une récente étude révèle que les personnes qui ont grandi avec un animal domestique ont plus de chance d’avoir du succès au boulot, voire d’occuper des postes importants…

« Avoir un animal de compagnie à la maison, c’est une grande responsabilité ». Voici, résumée en quelques mots, la réponse que pratiquement tout parent réserve à son enfant lorsque celui-ci le supplie d’avoir un chien ou un chat! Et c’est la réponse responsable, aussi. Car aussi mignon qu’il le soit, pitou ou minou requiert des soins bien précis et il peut être des plus exigeants! Mais tout ça, c’est bon pour forger le caractère d’un enfant, apparemment.

De belles qualités à développer

Un enfant qui grandit avec un animal de compagnie à la maison aurait tous les bons outils en main pour devenir un leader inspirant au boulot. Pourquoi? Parce que prendre soin de son petit toutou chéri l’aide à développer son sens des responsabilités, oui, mais aussi celui de l’organisation. En prime, en voyant au bien-être du chien ou du chat familial, cet enfant deviendra fort probablement un adulte discipliné et qui est en mesure d’évaluer les besoins d’une entreprise, voire les prédire un peu à l’avance.

Des chiffres impressionnants

Toute bonne étude s’appuie sur des statistiques et c’est là que cette petite enquête sur le lien entre les animaux de compagnie et les gens qui ont du succès au travail devient fort intéressante… Apparemment, ce sont pas moins de 93% des personnes qui ont eu des animaux domestiques durant leur enfance et leur adolescence qui occupent des postes importants au sein de leur compagnie ou qui ont peut-être leur entreprise personnelle! Autre donnée impressionnante : 83% des dirigeants de compagnie ont déjà eu au moins un chien, alors que 59% d’entre eux sont des amoureux des chats.

Ayez un animal, peu importe lequel!

On a souvent tendance à généraliser lorsqu’on parle d’animaux domestiques en mentionnant d’abord et avant tout les chiens et les chats. Cependant, sachez qu’un enfant qui grandit avec un oiseau, un lapin, un hamster ou encore un cochon d’Inde à la maison, peut lui aussi développer de belles qualités de leadership. Ce serait d’ailleurs le cas pour 37% des gérants ou directeurs d’entreprise.

Bref, vous faites bien de passer d’innombrables heures à câliner et chouchouter votre animal de compagnie, car il vous le rend si bien et d’une façon que vous ne soupçonniez même pas, en plus! Et qui sait, votre enfant aura peut-être cette chance, lui aussi?

