À 11 ans, il est une vraie star du tricot!

Ce qui est beau, dans la vie, c’est que tout le monde a une passion souvent différente de celle du voisin… Après tout, il existe de multiples passe-temps, il suffit simplement de trouver celui qui vous allume le plus! Puis, plus vous vous adonnez à votre loisir favori, plus vous risquez de vous découvrir un talent inné, parfois caché. C’est exactement ce qui est arrivé à un garçon de 11 ans qui est devenu une superstar du tricot, particulièrement du crochet!

À l’âge de cinq ans, pendant que quelques enfants s’amusent avec un petit ballon de soccer et que d’autres préfèrent les blocs de construction ou encore les poupées, Jonah Larson, lui, était un grand amateur de bricolage. Un jour, en fouillant dans une boîte contenant des feuilles, des crayons, de la colle, des brillants et des paillettes de toutes sortes – de quoi lui faire passer des heures et des heures de plaisir – il a découvert un crochet. Mais attention, pas n’importe quel crochet : un crochet pour crocheter ou faire du crochet, une technique cousine du tricot! Depuis, Jonah et son aiguille à crochet sont inséparables…

Un vrai petit surdoué!

Ainsi, au cours des six dernières années, Jonah a passé d’innombrables heures sur le Web, à regarder tutoriel de crochet après tutoriel de crochet. Il est tellement accro de ce passe-temps qu’il y consacre en moyenne de quatre à cinq heures par jour. Dès son retour à la maison, après une journée d’école, il s’empresse de retrouver son projet actuel de crochet, que ce soit un foulard en laine, une belle doudou confortable dont la pointe se termine en queue de sirène, un coussin décoratif aux imprimés psychédéliques, etc. Il n’existe aucune limite à son imagination – et visiblement à son talent – lorsqu’il est question de se lancer dans la confection d’une nouvelle pièce.

L’art du crochet

Pour votre information, le crochet est une technique qui s’avoisine à celle du tricot classique, oui, mais à quelques différences près :

Pour le tricot, vous avez besoin de deux aiguilles, alors que pour le crochet, une seule, crochetée à son extrémité, suffit.

Les aiguilles pour le tricot mesurent en moyenne 30 cm, alors que celles pour le crochet existent en plusieurs grandeurs.

Le tricot vous laisse un plus grand choix de « matériel ». Avec le crochet, il est préférable d’utiliser de la laine toute simple.

Puis, pendant que le tricot peut parfois se pratiquer même lorsque vous êtes presque dans la lune – donc inattentive – le crochet, lui, demande plus de concentration… Pour l’exécuter à la perfection, il faut parfois piquer l’aiguille à un endroit bien précis.

Un garçon au grand cœur…

Depuis que Jonah a commencé à partager ses œuvres sur les médias sociaux, sa popularité est montée en flèche. Sa mère (qui gère le côté financier de sa petite entreprise) et lui reçoivent des commandes par centaines! Débordé, Jonah doit malheureusement parfois refuser certaines demandes. Cependant, il envoie toujours une partie de son argent de poche ainsi récolté à un orphelinat en Éthiopie où il a lui-même grandi, avant de se faire adopter. Quel beau geste! Doué et ambitieux, le pré-adolescent caresse le rêve de devenir chirurgien.

Psitt : saviez-vous que le crochet a fait son apparition en Europe, au début du XVIIIe siècle?

(sources : upworthy.com et grazia.fr)

