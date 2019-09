Vous arrive-t-il d’aller à l’épicerie et de vous excuser de manière piteuse à la caisse lorsque l’employé vous demande si vous avez besoin d’un sac de plastique et que la réponse est oui? Vous n’êtes pas seul! Mais toutes les excuses du monde ne changeront rien à la surconsommation de plastique, sauf si un changement de comportement suit.

Un commerçant de Vancouver l’a lui-même constaté, et il a décidé de s’attaquer à ce problème d’une manière bien insolite. Son idée? Rendre les sacs de plastique de son commerce le plus gênants possible pour les clients. Un coup de génie!

David Lee Kwen est propriétaire de l’épicerie East West Market. Même si la plupart des membres de sa clientèle amènent son propre sac réutilisable, il avait tout de même envie de trouver une solution pour inciter les plus rebelles à faire de même. Son idée? Rendre avoir les sacs les plus honteux possible afin de vraiment toucher les gens au cœur… de leur orgueil!

Des slogans honteux... et humoristiques

«Onguent à verrues – vente en gros », «Coopérative des soins du côlon» et «L’étrange empire des films pour adultes» sont parmi les slogans notoires maintenant présents sur les sacs jetables du commerçant canadien.

Afin de s’assurer que les clients retiennent la leçon, il y a une inscription en petits caractères au bas du sac qui dit «Évitez la honte. Amenez un sac réutilisable». Vous pouvez voir les sacs en question dans cette courte vidéo explicative (en anglais).

Bien pensé, non? Disons qu’on pourrait passer des heures à songer à d’autres slogans embarrassants pour sa collection.

Mais bon… On ne voudrait pas non plus rendre ces sacs trop populaires, afin d’éviter qu’une armée d’Instagrammeurs ne se précipite en troupeau vers ce magasin afin de se prendre en photo avec les sacs de la honte!

Source : Tricentris