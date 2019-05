Manger seule : est-ce meilleur pour votre santé?

Avez-vous l’habitude de manger seule sur l’heure du dîner ou pour souper? Si vous êtes célibataire, les repas en solo font sans aucun doute partie de votre routine. Même si ça peut parfois sembler triste de voir une personne manger seule au restaurant ou de savoir qu’une amie, elle, ne partage pas sa table avec un être aimé et une ribambelle d’enfants, ça peut aussi être très thérapeutique d’être en solitaire… Cependant, est-ce bon pour la santé?

Si vous êtes du type à aimer casser la croute au restaurant en solo, bonne nouvelle : c’est vraiment moins mal vu qu’avant! En fait, on se demande pourquoi certains trouvent ça étrange, mais bon, à chacun ses réflexions et perceptions sur la vie… Par contre, que ce soit au restaurant ou à la maison, pourrait-il y avoir un impact direct sur la santé d’une personne qui mange plus souvent qu’autrement seule? Apparemment, les experts de la nutrition et du domaine de la santé ont des avis mitigés à ce sujet, mais pencheraient davantage du côté que c’est une habitude moins bonne pour la santé.

C’est mauvais parce que…

À prime abord, il semblerait que ce ne soit pas recommandé de manger trop souvent en solitaire. Pourquoi? Parce que la solitude affecterait la qualité de vos habitudes alimentaires. Une personne seule aurait en effet plus tendance à négliger la qualité des aliments qui se retrouvent dans son assiette, par exemple en optant pour la paresse et en fouillant dans le frigo pour « patenter » un repas avec ce qu’il reste, plutôt que d’aller faire un petit tour à l’épicerie. Puis, au restaurant, plusieurs voient comme un supplice le fait d’être assis à une table pour une personne et, ainsi, en viennent à manger plus rapidement dans l’espoir de quitter ni vu, ni connu. Pourtant, il est fortement conseillé de prendre environ 20 minutes pour manger, afin de favoriser une bonne digestion. Finalement, les personnes qui mangent seules seraient un tantinet moins heureuses que celles qui prennent leurs repas en couple, en famille, entre amis ou entre collègues de travail. En même temps, à chacune sa situation de vie…

Néanmoins, un bon équilibre entre des repas en solo et des repas partagés à deux ou à plusieurs est ce que recommandent les experts. Ainsi, vous aurez un peu l’impression d’avoir le meilleur des deux mondes!

Les habitudes alimentaires en quelques chiffres

Les personnes âgées de 50 ans et plus qui vivent seules – et mangent seules – consommeraient en moyenne 2, 3 fois moins de fruits et de légumes.

