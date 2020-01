Prévisions : 20 tendances à ne pas manquer en 2020

Cette nouvelle année bien spéciale – parce qu’elle est double – qui vient de s’entamer a certainement une foule de surprises en banque pour nous… Et c’est ce qui est beau avec la vie : on ne sait jamais vraiment à quoi s’en tenir! Mais bon, question d’avoir un petit aperçu des 12 prochains mois (n’essayez pas de le nier, on sait que votre curiosité vous démange!), voici des prévisions de 20 tendances qui marqueront à leur façon l’année 2020.

Les tendances émergentes et celles qui continuent de s’imposer davantage, les retours inattendus (ou inespérés) dans le monde de la mode et de la déco, les produits et gadgets technologiques révolutionnaires, les avancées en terme de recherche scientifique, les nouveaux coups de cœur culinaires et les phénomènes de société à surveiller : c’est un beau melting-pot de tout ça qu’on vous présente!

1. Le retour du jean à taille basse

Si vous êtes de celles à avoir un blocage mental avec le pantalon à taille haute qui passe par-dessus le nombril, vous donnant ainsi l’impression de ne pas pouvoir respirer, vous serez heureuse du grand retour de la taille basse, cette année!

2. Un Wi-Fi vite, vite vite!

Grosse promesse (non-électorale, mais qui a autant d’importance pour une majorité de la population!) pour 2020 : cette année devrait être celle où la vitesse de connexion sans fil atteindra un nouveau seuil. Certains appareils promettent une vitesse de téléchargement trois fois supérieure à la « norme ».

3. Dites allô au jaune!

Si vous avez tendance à être plus traditionnelle en décoration, sachez que cette année est celle où il vous sera permis d’explorer le côté éclaté de votre personnalité. En effet, les murs peints en blanc, c’est out! Ils laissent la place à toutes les teintes existantes de jaune.

4. L’emballage dit cosmique ou extraterrestre

Pour se démarquer tout en étant plus écolo, l’emballage d’un produit se doit désormais d’être tout sauf ordinaire. C’est ainsi qu’on voit apparaître la tendance de l’emballage cosmique et astrologique, voire extraterrestre, sur la boîte d’un produit ou carrément pour une bouteille de parfum.

5. Quand TikTok vole la vedette

Qui n’est pas encore accro à Instagram? Ces personnes sont bien difficiles à trouver… Eh bien, apparemment que ce réseau social – tout comme Facebook et Twitter – pourrait prendre un dur coup cette année, alors que les experts recommandent aux entreprises d’utiliser TikTok pour leur stratégie marketing…

6. Le bleu sous sa forme la plus classique

Si vous le ne saviez pas encore, la célèbre compagnie de peinture Pantone a sélectionné le « bleu classique » comme étant la couleur de l’année. Et ça compte aussi pour votre garde-robe. Comme quoi avoir le « blues » peut être fashion! Tenez-vous le pour dit.

7. La farine de banane et de chou-fleur

Pas ensemble, à l’évidence, mais séparément. On ressent une tendance vers une alimentation plus saine et équilibrée, alors que les menus végétariens et végétaliens accumulent des adeptes. Par souci de santé, des superaliments comme la farine de banane et celle de chou-fleur gagnent en popularité.

8. Les sols repeints

Pourquoi les planchers de votre maison devraient-ils être banals? Si l’envie d’avoir un plancher hors du commun dans votre salle à manger, votre chambre à coucher ou même votre salle de bain s’empare de vous, écoutez-la! Les sols peints ou repeints (c’est selon) auront la cote, cette année.

9. Le barbecue intelligent

Image mentale : vous recevez à la maison. Il fait soleil et la nourriture est sur le barbecue. Vous pourrez jaser avec vos convives comme bon vous semble avec la station de barbecue Weber Connect, un assistant qui envoie des notifications à votre cell sur toutes les étapes de la cuisson. Ça sent bon!

10. La mode 100% engagée

Matières et tissus écoresponsables, défilés respectueux de l’environnement : la mode se veut de plus en plus engagée et on aime ça! On recycle et on achète seconde main. C’est ça qui est in en 2020. Et on essaie un peu de se calmer avec le magasinage en ligne qui a tendance à sur-emballer les produits…

Si le mouvement «zéro déchet» vous interpelle, visitez le site de notre collectif, collectifzerodechet.ca!

11. Des avancées scientifiques inspirées de notre coin de pays?!

En mai prochain, la ville de Sherbrooke sera le théâtre du plus important événement scientifique francophone, le Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Ce sera l’occasion d’éblouir les yeux (et les cerveaux) de tous avec les récentes avancées en santé, en maths, en génie, etc.

12. De bonnes pâtes faites maison

Ce n’est pas qu’on n’aura plus le goût de sortir au restaurant, en 2020, mais tout le monde aura envie de mettre la main à la pâte et de se familiariser avec les pâtes faites maison! L’intérêt de savoir d’où viennent les aliments qui aboutissent dans notre assiette expliquerait ce soudain engouement pour les pâtes fraîches.

13. Le téléphone intelligent qui fait des redressements assis…

… ou presque! Même si le lancement du premier téléphone intelligent à l’écran pliable (à la verticale) a déjà eu lieu, les experts du milieu prédisent que c’est cette année que cet appareil révolutionnaire devrait véritablement connaître son éclosion.

14. La déco visage

Attention : si vous vous sentez observée peu importe où vous vous trouvez, au cours des prochains mois, c’est normal! En effet, la mode est à la déco « visage », c’est-à-dire des cadres, tapisseries ou illustrations quelconques qui représentent des visages. Aussi simple (et funky) que ça!

15. La conduite automobile autonome

Ce procédé un peu paresseux – on va se le dire – de conduite automobile a été mis en branle il y a un moment, mais ce serait en 2020 qu’on commencerait à voir de plus en plus de voitures autonomes sur les routes. Toyota, Honda et Nissan, entre autres, ont bien hâte de faire essayer leurs autopilotes.

16. Les manches ultra bouffantes

Préparez-vous à avoir du vent dans les manches, cet été! Sans farce, les manches bouffantes et pas rien qu’un peu effectuent un retour en force sur la scène de la mode. Seront-elles aussi populaires car elles donnent l’impression d’avoir des ailes? Hum, à chacune de se faire sa petite idée à ce sujet…

17. Le cosméto-food

Nous venant directement du Japon – et grandement inspirée par la communauté de foodies sur Instagram – cette nouvelle tendance culinaire implique qu’un produit alimentaire doit répondre à trois exigences : santé, bien-être et beauté. Du coup, la cosmétique et l’agroalimentaire travaillent conjointement.

18. La pièce reine de la maison est la cuisine!

Tant pis si le salon et votre bar aménagé au sous-sol se sentent boudés : c’est la cuisine qui a le vent dans les voiles en 2020. Les étagères y sont ouvertes pour y exposer des objets « punchés » et les murs accueillent désormais des œuvres d’art. Tout le monde dans la cuisine!

19. L’œil punk

Côté maquillage, sortez votre eye-liner et faites appel à votre précision et minutie… La tendance œil de 2020 est au maquillage digne d’une drama-queen avec des traits fins superposés, d’épais traits noirs profonds ou même la paupière entièrement couverte. On s’impose ou on ne s’impose pas, tsé!

20. Le ghosting version 2020…

Une chose qu’on aurait aimé voir disparaître avec 2019? Ce fameux phénomène amoureux poche qu’est le ghosting. Mais non, il est encore bien vivant et il donne naissance à un autre petit frère (en plus du zombieing) : le « gas laterning ». Ça, c’est quand quelqu’un envoie le dernier texto d’une conversation d’une manière qui ne mène pas l’autre à répondre, volontairement, donc qui n’alimente plus la discussion. Ensuite, plus de nouvelle de cette personne. Mais, elle n’a pas à se sentir mal ou coupable et ne peut pas se faire accuser de ghosting, car elle a envoyé le dernier texto. Pfft, n’importe quoi.

2020, avec toutes tes tendances, nouveautés et phénomènes prometteurs, on te laisse avec plaisir nous prendre par surprise!

