Manger une banane pour relaxer? Ces façons méconnues de se détendre!

Relaxation. Un mot qui sonne si doux aux oreilles… Un mot qui nous donne envie de se rouler en petite boule sur notre lit au beau milieu de la journée… Non mieux : s’étendre dans un hamac avec un bon verre de vin dans la main. À la lecture de ces lignes, parvenez-vous à atteindre un stade de relaxation un tant soit peu respectable? Peut-être pas, mais avec nos trucs inédits pour relaxer, la relaxation sera possiblement au rendez-vous plus tard!

S’il y a bien quelque chose qu’on ne peut pas juger, dans la vie, c’est le moyen qu’une personne choisit pour se détendre. Parce que, mine de rien, il y a tellement de façons de se relaxer, mais ce sont souvent les mêmes qui nous viennent instantanément en tête (la lecture, regarder la télé, prendre un verre, prendre une marche, etc.)…

Par exemple, manger une banane est une forme de relaxation. Bon, peut-être pas si vous la dégustez tranquillement sur le sommet d’un volcan sur le point d’entrer en éruption, mais dans une situation normale de la vie, oui! Pourquoi? Parce que son haut taux de potassium régularise la circulation sanguine, ce qui peut aider une personne à récupérer plus rapidement à la suite d’un épisode particulièrement stressant.

Offre-moi tes lèvres…

Si la banane n’est pas le fruit que vous préférez, on a un autre moyen amusant – et romantique – de se détendre à vous conseiller : embrassez quelqu’un! En effet, des études scientifiques ont déjà démontré qu’en échangeant un baiser avec une personne, votre niveau d’ocytocine grimpe en flèche. Sécrétée par les neurones, on dit de l’ocytocine qu’elle est le « produit chimique calmant naturel du corps ». Elle aurait son rôle à jouer avec la confiance, l’empathie, la générosité et la sexualité d’une personne. Bref, vous êtes normalement plus détendue après une petite séance de bécotage! Psitt : un long baiser passionné vous permettrait aussi de brûler de deux à six calories par minute.

Apparemment, tondre la pelouse, mâcher de la gomme, manger du chocolat et même gonfler un ballon seraient également des moyens de détente prisés par certains!

Alors de grâce, ne faites pas comme le 40% de la population (selon une étude) qui ne se prévoit jamais une case horaire pour prendre le temps de relaxer… et faites-le. En prime, les personnes qui se font des périodes quotidiennes de relaxation (même seulement deux minutes) auraient moins souvent des maux de tête. Ainsi, pourquoi ne pas essayer une nouvelle façon de relaxer? On vous a donné plusieurs choix, tsé… et certains sont assez agréables, on s’entend!

